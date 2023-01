Rubriche "In cucina con Giulia": polpette all'amatriciana 21 gennaio 2023

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Iniziamo l’anno con una ricetta “leggera, leggera”, Polpette all’Amatriciana appena pronte. Le polpette all’Amatriciana sono un secondo piatto corposo e sostanzioso e, come tale, taaaanto gustoso e sfizioso! Nascono dall’unione di classiche polpette di carne (ma con una particolarità!) e sugo all’Amatriciana. Ecco le mie polpette all’Amatriciana. Ingredienti: 200 gr di macinato di suino

200 gr di macinato di manzo

200 gr di macinato di carni bianche (pollo e tacchino)

200 gr di mix di pamigiano e pecorino grattugiati

3 uova

mezzo scalogno

un rametto di prezzemolo

pan grattato q.b.

750 ml di passata di pomodoro

200 gr di guanciale tagliato a cubetti

olio e.v.o.

sale

pepe In una ciotola ho messo lo scalogno e il prezzemolo finemente sminuzzati, i tre tipi di macinato, i formaggi e le uova, poi ho amalgamato il tutto con le mani. Si deve ottenere un composto omogeneo e compatto, per cui ho aggiunto pan grattato q.b. Una volta ottenuto l’impasto come desiderato, l’ho suddiviso in “palline” poco più grandi di una noce. Ho messo le polpette a riposare in frigo. Intanto ho preparato il sugo all’Amatriciana: ho rosolato il guanciale direttamente in padella, poi ho aggiunto la salsa di pomodoro. Al primo bollore della salsa ho aggiunto le polpette e fatto cuocere! Polpette all’Amatriciana pronte per cena!

