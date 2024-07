"In cucina con Giulia": peperoni corno ripieni

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: I Peperoni Corno ripieni sono la ricetta di un secondo piatto saporito e gustoso. Questa è una versione vegetariana e, perché no, anche una ricetta di recupero o svuotafrigo. Il ripieno infatti non è di carne macinata, come spesso si usa fare, ma è fatto di pane raffermo e formaggi misti.

Ecco i miei peperoni Corno ripieni.

Ingredienti:



20 peperoni Corno

200 Gr di pane raffermo

1 uovo

150 Gr di formaggi grattugiati misti

Basilico

Scalogno (facoltativo)

Pan grattato q.b. se necessario

300 Gr di passata di pomodoro

Olio e.v.o.

Peperoncino

Sale

Per prima cosa bisogna sistemare i peperoni: vanno lavati, poi bisogna togliere la calottina con il picciolo, che lasceremo da parte, infine si tolgono semi e filamenti interni. Per quanto riguarda i peperoni abbastanza “dritti” ho fatto così, invece per quelli più ricurvi ho preferito fare un’incisione su tutta la lunghezza per agevolare sia l’operazione di pulitura che quella di riempimento.

Adesso possiamo passare al ripieno: si mette il pane raffermo a bagno in acqua (per circa 15 minuti se è a fette, occorrerà invece più tempo se è un pezzo unico)

Si scola il pane e si strizza, poi si uniscono i formaggi e si impasta con le mani.

A questo punto si aggiunge l’uovo, il basilico e lo scalogno (se gradito) sminuzzati e si finisce di amalgamare bene il tutto fino ad ottenere un composto uniforme e sodo.

Qualora non fosse abbastanza sodo basterà aggiungere del pan grattato.

Adesso possiamo riempire i peperoni spingendo il ripieno all’interno. Via via che sono riempiti si chiudono con la loro calottina e si sistemano direttamente in una padella con un filo d’olio.

A questo punto si fanno rosolare i peperoni, poi si aggiunge la passata di pomodoro e si aggiusta di sale.

I peperoni corno ripieni vanno fatti cuocere per circa una mezz’ora e sono pronti!