Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": pasticcini limoncello e cioccolato bianco 20 aprile 2024

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: Novità oggi con i pasticcini limoncello e cioccolato bianco, liberamente tratti dalla ricetta delle pesche dolci. Due biscotti spugnosi tenuti insieme dalla ganache al cioccolato bianco, poi zuppati nel limoncello, rigorosamente fatto in casa, e rotolati nello zucchero. Ecco i miei pasticcini limoncello e cioccolato bianco. Ingredienti (per circa 15 pasticcini): 250 gr di farina

1 uovo

50 gr di burro fuso

80 gr di zucchero

2 cucchiai di latte

1 bustina di lievito vanigliato per dolci

limoncello

cioccolato bianco q.b.

panna da montare q.b. Per prima cosa ho preparato la pasta dei pasticcini: ho impastato la farina (in cui ho mescolato il lievito), l’uovo, lo zucchero, il burro e il latte e ho lavorato fino ad ottenere un composto omogeneo. Ho prelevato delle piccole quantità di pasta e ho formato delle palline che ho appoggiato in una teglia precedentemente imburrata e infarinata (o foderata di carta da forno), facendo in modo che la base si schiacci leggermente. Ripetete il procedimento fino ad esaurimento del composto. Ho fatto cuocere le palline a forno moderato per circa 20 minuti, e le ho lasciate poi raffreddare. A questo punto ho preparato una crema di cioccolato bianco: ho pesato la panna in quantità poco inferiore a quella del cioccolato bianco e l’ho messa in un pentolino, poi ho portato quasi ad ebollizione e vi ho sciolto il cioccolato sminuzzato. Ho lasciato intiepidire la crema di cioccolato. La crema di cioccolato va spalmata in piccole quantità sulla parte schiacciata della pallina (oppure potete usare una sac a poche..io ad esempio la preferisco). Ho formato le coppie di biscotto e le ho zuppate nel limoncello. Infine ho fatto rotolare i pasticcini limoncello e cioccolato bianco nello zucchero e li ho sistemati su un vassoio. Li lascio sempre riposare qualche ora affinché tutti i sapori si amalgamino bene tra di loro... e poi pronti per essere degustati!

