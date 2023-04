"In cucina con Giulia": pasta asparagi e panna

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Finalmente è ricominciata la stagione degli asparagi selvatici e con il primo mazzetto trovato ho preparato subito questo primo, pasta asparagi e panna.

È una ricetta che faccio spesso perché la pasta condita così è buonissima, cremosa e saporita.

Mi piacciono anche gli asparagi coltivati, ma quelli selvatici sono troppo più buoni. E mi piace anche andare a cercarli, un’occasione in più per una passeggiata.

A fine stagione mi preparo un sacchettino di asparagi lavati e spezzettati e li congelo per utilizzarli quando ormai non si trovano più.

Ecco la mia pasta asparagi e panna.

Ingredienti (per 4 persone):



320 gr di pasta circa

Un mazzetto di asparagi selvatici

panna q.b.

olio e.v.o.

Sale

Peperoncino (facoltativo)

Ho lavato bene gli asparagi selvatici, poi li ho fatti a pezzetti dalla punta fino a tutto il gambo che si spezza con facilità e non è troppo duro. Non ho messo la dose, un mazzetto va bene . Rispetto agli asparagi coltivati quelli selvatici sono più saporiti, perciò ne bastano pochi per un buon risultato, ma più asparagi ci sono e più sarà buona la pasta.

Ho soffritto il peperoncino nell’olio, poi ho aggiunto gli asparagi, ho salato e fatto cuocere fino a che non si sono ammorbiditi. Quando sono teneri sono pronti.

La pasta più adatta a questo condimento, secondo me, sono le penne lisce o rigate, ma anche rigatoni, farfalle o tagliatelle ci stanno bene.

Ho cotto la pasta in abbondante acqua salata, l’ho scolata al dente (lasciando da parte un bicchiere di acqua di cottura) e l’ho rovesciata nella padella con gli asparagi.

Ho saltato brevemente, poi ho tolto dal fuoco e ho aggiunto la panna. Ho mescolato bene e ho aggiunto dell’acqua di cottura in quantità tale da rendere la pasta cremosa.

Ho servito la pasta asparagi e panna.

Se vi piace potete aggiungere una bella grattugiata di parmigiano!