Rubriche "In cucina con Giulia": pasta all'amatriciana 28 febbraio 2023

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Chi non conosce la pasta all’amatriciana? Sicuramente ci sono tantissime varianti di questa ricetta, che si differenziano per qualche dettaglio. Io vi lascio la mia versione: penne, passata di pomodoro e pancetta affumicata. Ecco la mia pasta all’amatriciana. Ingredienti (per 2/3 persone):

250 gr circa di pasta (io penne rigate)

100 gr di pancetta affumicata

120 gr di passata di pomodoro

Olio e.v.o.

Vino rosso per sfumare

Sale

Pepe In una padella ho messo un filo d’olio e la pancetta e ho fatto rosolare. Ho sfumato con del vino rosso e, non appena questo è evaporato, ho unito la passata di pomodoro e una macinata di pepe nero. Intanto ho messo la pasta a cuocere in abbondante acqua salata. A fine cottura ho scolato la pasta, l’ho rovesciata nella padella con il sugo e ho amalgamato bene il tutto. Manca solo una spolverata di formaggio pecorino grattugiato e la pasta all’amatriciana è pronta per essere portata in tavola!

