Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": pasta al sugo di pomodoro e salsiccia 1 giugno 2024

1 giugno 2024 152

152 Stampa

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: Oggi una ricetta semplice semplice, la pasta al sugo di pomodoro e salsiccia. Per un pranzetto saporito, forse più autunnale, ma sempre con ingredienti freschi. Ecco la mia pasta al sugo di pomodoro e salsiccia. Ingredienti:

pasta (penne, rigatoni, mezze maniche, spaghetti quello che si preferisce o che si ha a portata di mano!)

passata di pomodoro

salsiccia

vino

olio e.v.o.

sale

peperoncino (facoltativo: se la salsiccia è già piccante non va aggiunto e, se non gradito, può essere omesso tanto viene buona lo stesso!) In una padella si fa soffriggere il peperoncino in un filo d’olio, poi si aggiunge la salsiccia fatta a pezzi grossolani. Si fa rosolare alcuni istanti finché non cambia colore e si sfuma con del vino. Una volta evaporato tutto il vino si aggiunge la passata di pomodoro, si aggiusta di sale se necessario e si prosegue la cottura per far amalgamare tutti i sapori. Quando il sugo vi sembra della consistenza che gradite togliete dal fuoco. Intanto si mette a cuocere la pasta in una pentola con abbondante acqua salata. Una volta cotta la pasta va scolata e saltata nella padella con il sugo per pochi attimi a fiamma viva. Per le quantità regolatevi a seconda della fame che avete! Considerando che in media sono previsti 80 gr di pasta circa a persona (che più o meno si abbinano a mezza salsiccia) ma a casa mia questa regola non vale! 80 gr sono considerati un assaggio. Ovviamente un volta impiattato è prevista una spolverata di formaggio grattugiato!

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Rubriche "In cucina con Giulia": pasta al sugo di pomodoro e salsiccia "In cucina con Giulia": pasta al sugo di pomodoro e salsiccia 2024-06-01T16:06:00+02:00 365 it Una ricetta semplice ma gustosa, con ingredienti freschi, ideale per tante occasioni. PT2M /media/images/pasta-pomodoro-salsiccia-960x640.jpg /media/images/thumbs/x600-pasta-pomodoro-salsiccia-960x640.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 01 Jun 2024 16:06:00 GMT