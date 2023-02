"In cucina con Giulia": pasta al forno con verza e taleggio

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Ricetta invernale e vegetariana, stavolta pasta al forno con verza e taleggio. Un primo piatto filante e gratinato. Da provare!

Il cavolo verza ha molte proprietà nutrizionali: tanto per cominciare contiene molto ferro, in più è molto ricco di vitamina C e questo favorisce proprio l’assimilazione del ferro. Contiene anche molto calcio, fibre e acidi grassi, nonché è antiossidante e disintossicante.

Il modo migliore per consumarlo sarebbe cotto a vapore.

A me il cavolo verza piace molto con il taleggio, proprio come in questa ricetta.

Ecco dunque la mia pasta al forno con verza e taleggio.

Ingredienti (per 4/5 persone):



500 gr di penne rigate

300 gr di cavolo verza

150 gr di taleggio

Sale

Pepe

Olio e.v.o.

Formaggio parmigiano grattugiato

Ho lavato bene il cavolo verza, poi l’ho tagliato a listarelle abbastanza sottili. Ho portato a bollore dell’acqua, l’ho salata e vi ho scottato il cavolo verza per circa 5/6 minuti. Ho scolato la verza, lasciando da parte l’acqua di cottura, e l’ho messa su un canovaccio ad asciugare.

Ho cotto le penne nella stessa acqua della verza, intanto ho tagliato il taleggio a cubetti.

Ho scolato la pasta abbastanza al dente.

Ho rovesciato la pasta in una terrina, ho aggiunto olio q.b. in modo da non far incollare le penne tra sé, poi ho aggiunto la verza e il taleggio.

Ho insaporito con una macinata di pepe e ho amalgamato bene il tutto. Per chi preferisce i gusti più decisi consiglio di ripassare il cavolo verza in padella con olio, sale e pepe.

Ho unto leggermente il fondo di una teglia e vi ho distribuito la pasta con la verza e il taleggio. Ho livellato la pasta e ho distribuito sulla superficie del parmigiano grattugiato.

Ho cotto in forno preriscaldato a 180° per circa mezz’ora; per gli ultimi minuti ho utilizzato la funzione grill del forno fino a quando sulla superficie si è formata una crosticina dorata. In alternativa alla funzione grill potete lasciare la pasta nel forno per qualche minuto in più alzando la temperatura.

La pasta al forno con verza e taleggio è pronta!