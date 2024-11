Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": muffin al cioccolato 2 novembre 2024

2 novembre 2024 168

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: Buonissimi i muffin al cioccolato: un impasto al cacao arricchito con tanto cioccolato fondente. Non si può resistere! Qualche giorno fa sfogliavo un vecchio giornalino di ricette, ho trovato questi muffin e mi è subito presa voglia di provarli. La ricetta prevedeva l’uso di bicarbonato ma io ho messo solo del lievito e ho utilizzato latte parzialmente scremato al posto di quello intero. Sono buonissimi per la colazione, per la merenda e per la voglia improvvisa di qualcosa di buono. Sono anche molto veloci da fare. I miei muffin al cioccolato. Ingredienti (per 7/8 muffin): 2 uova a temperatura ambiente

150 gr di zucchero

75 di burro a temperatura ambiente

150 gr di farina

35 gr di cacao amaro

90 ml di latte a temperatura ambiente

1/2 bustina di lievito vanigliato

50 gr di cioccolato fondente Ho lavorato il burro a crema e l’ho amalgamato bene con lo zucchero. Ho sbattuto leggermente le uova e le ho unite al composto di burro e zucchero, un po' alla volta. In una terrina a parte ho mescolato farina, cacao e lievito meglio se setacciati. Ho unito gli ingredienti secchi, sempre poco alla volta, agli ingredienti liquidi e ho amalgamato bene. Infine ho unito il latte a filo continuando a mescolare. Ho spezzettato il cioccolato fondente, l’ho aggiunto all’impasto e ho amalgamato il tutto. Ho preparato i pirottini di carta e li ho riempiti per circa 2/3 con l’impasto al cioccolato. Ho cotto i muffin al cioccolato a 180° fino a quando l’interno è risultato asciutto, ho fatto la prova dello stecchino: ho bucato un muffin con lo stuzzicadenti e quando questo esce asciutto allora sono pronti per essere sfornati!

