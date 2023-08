"In cucina con Giulia": mini cake ai frutti di bosco

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Le mini cake ai frutti di bosco sono dei dolci monoporzione fatti di pan di spagna profumato con una bagna alla vaniglia, una mousse ai frutti di bosco e una copertura di panna e frutti freschi.

Sono carine e buonissime!

Ingredienti (per 6 mini cake):



per la base:

pasta biscotto

bagna alla vaniglia

per la mousse di frutti di bosco:

100 gr di ricotta

125 gr di yogurt ai frutti di bosco

45 gr di zucchero a velo

1 foglio di gelatina

per la decorazione:

frutti di bosco freschi

panna montata

zucchero a velo

Per prima cosa ho preparato la mousse ai frutti di bosco: ho amalgamato bene ricotta, yogurt ai frutti di bosco e zucchero a velo. Ho messo la gelatina (precedentemente ammollata in acqua fredda per circa 10 minuti) a fondere in un pentolino con un cucchiaino d’acqua. Appena intiepidita l’ho unita al composto ai frutti di bosco.

Ho tagliato con un coppapasta 3 cerchi di pasta biscotto per ogni tortina. Ho adagiato il primo cerchio in un anello d’acciaio, ho bagnato la pasta biscotto con la bagna alla vaniglia e ho fatto uno strato di circa 1,5 cm con la mousse ai frutti di bosco.

Vi ho adagiato sopra un altro disco di pasta biscotto e bagnato nuovamente con la bagna alla vaniglia, poi ho fatto un altro strato di mousse ai frutti di bosco.

Ho completato la tortina con l’ultimo disco di pasta biscotto bagnato con la bagna alla vaniglia.

Ho ripetuto lo stesso procedimento per ogni tortina e ho messo in frigo a rassodare per circa 2 ore.

Ho sformato la mini cake sul piatto da portata, l’ho decorata con panna montata e guarnita con frutti di bosco freschi. Per completare ho spolverizzato con lo zucchero a velo.

Le mini cake ai frutti di bosco sono pronte per essere gustate!