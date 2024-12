"In cucina con Giulia": marmellata di pomi senza zuccheri aggiunti

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Ho trovato l’albero di pomi carico di frutti bellissimi e quindi… marmellata di pomi senza zuccheri aggiunti.

Buonissima spalmata sul pane con la ricotta e il tocco di vaniglia è davvero un valore aggiunto.

Ecco qua la mia marmellata di pomi senza zuccheri aggiunti.

Ingredienti (per 5 barattoli da 250 gr di marmellata):

1 kg di pomi

2 mele

1/2 baccello di vaniglia

Ho sciacquato i pomi, li ho tagliati a pezzi per togliere i semi e li ho messi in una pentola con i bordi alti. Ho sbucciato le mele, le ho tagliate a cubetti e le ho aggiunte ai pomi. Ho inciso il baccello di vaniglia e l’ho raschiato con la punta del coltello per prelevare i semi e aggiungerli ai pomi. Ho fatto cuocere a fuoco basso mescolando spesso per circa 1/2 ora, poi ho frullato il tutto con il mixer ad immersione. Ho proseguito la cottura fino ad ottenere la giusta consistenza della marmellata!