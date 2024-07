"In cucina con Giulia": lasagne di fagiolini

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Le lasagne di fagiolini sono un primo piatto che unisce molti ingredienti estivi: pasta, besciamella, patate, pesto di basilico, fagiolini e una nota croccante di pinoli. Ottima alternativa al classico ragù.

E’ vero..bisogna comunque accendere il forno..ma il gusto vale lo sforzo!

Le mie lasagne di fagiolini sono state rifatte anche da Tessa Gelisio a “Cotto e Mangiato” qualche anno fa!

Ecco le mie lasagne di fagiolini.

Ingredienti (per 4/5 persone):



13/14 fogli di pasta per lasagne

250 gr di fagiolini

2 patate medie

200 gr di pesto

1 dose di besciamella

burro, sale e pepe

pinoli

parmigiano grattugiato

Per prima cosa ho lavato i fagiolini e li ho puliti togliendo le estremità, poi li ho spezzettati e li ho cotti per circa 10/15 minuti in padella con burro, sale e pepe.

Ho lessato le patate, le ho sbucciate e le ho tagliate a fettine di circa 3 mm di spessore.

Intanto ho scottato in acqua bollente leggermente salata la pasta da lasagne e l’ho appoggiata su un asciughino a scolare.

A questo punto non rimane che assemblare le lasagne: ho “sporcato” il fondo di una teglia con un sottile strato di besciamella e ho foderato mettendo i fogli di pasta all’uovo uno accanto all’altro.

Ho mescolato il resto della besciamella con il pesto e ne ho fatto uno strato sulla pasta.

Poi ho fatto uno strato con le fettine di patata e ho distribuito dei fagiolini.

Ho alternato pasta, besciamella con pesto, patate e fagiolini fino ad esaurimento degli ingredienti.

Nell’ultimo strato ho messo besciamella al pesto, fagiolini, parmigiano grattugiato e pinoli.

Ho infornato le lasagne ai fagiolini a 180° per circa 30 minuti.