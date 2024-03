"In cucina con Giulia": lasagne carciofi e asparagi

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Oggi vi propongo le lasagne carciofi e asparagi, un saporito primo piatto vegetariano. Carciofi biologici e asparagi selvatici accompagnati da una cremosa besciamella fanno da ripieno agli strati di pasta all’uovo.

Un buonissimo piatto adatto ad ogni occasione: dal pranzo della domenica alla cena con gli amici.

Queste sono le mie lasagne carciofi e asparagi.

Ingredienti (per 4/5 persone):



250 gr di asparagi

4 carciofi

13/14 fogli di pasta per lasagne

1 dose e mezza di besciamella

parmigiano grattato

olio e.v.o

sale e pepe

Per prima cosa ho lavato gli asparagi e li ho tagliati a pezzetti eliminando la parte più dura del gambo.

Ho pulito i carciofi eliminando le foglie più esterne e dure, le punte e i gambi.

Ho messo le due verdure in padella e le ho fatte cuocere con olio , sale e un pizzico di pepe fino a che non si sono ammorbidite.

A questo punto ho preparato la besciamella, la ricetta la trovate anche sul blog.

Ho scottato in acqua bollente la pasta da lasagne e l’ ho appoggiata su un asciughino a scolare.

Ho sparso sul fondo di una teglia un sottile strato di besciamella e ho foderato mettendo i fogli di pasta all’uovo uno accanto all’altro.

Ho versato a cucchiaiate sopra alla pasta la besciamella, il composto di asparagi e carciofi e il parmigiano grattugiato.

Ho alternato strati di pasta e condimento fino ad esaurimento degli ingredienti, considerando che lo strato superficiale deve essere di besciamella , carciofi, asparagi e abbondante parmigiano grattugiato.

Infine ho infornato a 180° per circa 40 minuti. Quando si è formata una bella crosticina le lasagne carciofi e asparagi sono pronte per essere portate in tavola.

Faranno la gioia di tutti, vegetariani e non!