Argine di Marina: consegnati i lavori per la realizzazione dell'opera di messa in sicurezza nel tratto tra la foce e il ponte di via Volterra 13 marzo 2025

Pronto a partire il cantiere per la realizzazione dell’argine della sponda in sinistra idraulica del fiume, nel tratto compreso tra il ponte di via Volterra e la foce del fiume. Cecina: “Si tratta di un intervento atteso da anni, fondamentale per la messa in sicurezza dell’abitato di Marina di Cecina recenti avvenimenti - spiega la sindaca Lia Burgalassi -. Come sappiamo bene in particolare il tratto finale in corrispondenza della foce è caratterizzato da un forte fenomeno erosivo che ha già da tempo demolito la banchina ed era quanto mai urgente intervenire”. L’intervento prevede anche la realizzazione di un pennello per consentire un accesso sicuro al fiume Cecina, ora completamente esposto ai venti di libeccio, evitare il fenomeno di insabbiamento della foce e proteggere il molo di sopraflutto. Lungo la banchina esistente sarà posizionata una scogliera a protezione della sponda e verrà prolungato verso monte il palancolato realizzato in emergenza nel 2015 per porre rimedio ai danni della piena. Sarà anche eretto un muro a protezione del perimetro di Villa Ginori. Le opere sono progettate per consentire il transito della portata di piena con tempo di ritorno pari a 200 anni con franco superiore di un metro. L’argine sarà realizzato grazie a un contributo della Regione Toscana di 2,8 milioni di euro. Il progetto esecutivo è stato fatto dallo studio Interprogetti Srl di Roma, dell’ingegner Marco Pittori, mentre la ditta che si è aggiudicata l’appalto è Impresa Eliseo Ing Renato Srl. Seguici



