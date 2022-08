"In cucina con Giulia": frittata di zucchine

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Piatto tipico dell’estate, la frittata di zucchine è una ricetta veloce e utile quando non si sa cosa preparare. Buona per cena o preparata la sera prima per la montagna o per il mare come si faceva una volta!

La mia versione preferita è dentro a un bel panino, magari con una fettina di formaggio tipo fontina.

Ecco la mia frittata di zucchine.

Ingredienti:



uova (1 a persona)

Zucchine

olio evo

latte

sale

pepe

peperoncino

Per prima cosa ho lavato le zucchine e le ho tagliate a rondelle. Ho utilizzato quelle chiare piccolissime per cui ho considerato circa metà zucchina per ogni uovo.

Ho cotto le zucchine in una padella antiaderente: ho soffritto leggermente il peroncino nell’olio poi ho aggiunto le rondelle, salato, aggiunto acqua e fatto uocere.

Appena le zucchine sono risultate abbastanza cotte ho preparato la frittata: ho sbattuto le uova in un piatto con un pizzico di sale, una spolverata di pepe e pochissimo latte che rende la frittata più morbida.

Ho fatto riprendere calore alle zucchine e, a olio ben caldo, vi ho rovesciato le uova sbattute.

Ho fatto cuocere su un lato, poi ho spento per qualche istante e ho fatto rassodare la frittata di zucchine.

A questo punto rimane l’operazione più difficile: ho girato la frittata per far cuocere anche l’altro lato (aiutandomi con un piatto che semplifica l’operazione!)

La frittata con le zucchine è pronta: bella e buona!