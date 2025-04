Morte Papa Francesco: Forse una sala della Regione Toscana intitolata al Pontefice

Il presidente dell’Assemblea toscana, Antonio Mazzeo, dopo la proposta del governatore Eugenio Giani di una seduta straordinaria del Consiglio regionale: “Ne parlerò con i capigruppo. Proporrò anche di intitolare una sala al Pontefice. Il suo messaggio continuerà a vivere e camminare insieme a noi”

Firenze – In queste ore di lutto nazionale e di raccoglimento per la morte di Papa Francesco, il presidente dell’Assemblea toscana, Antonio Mazzeo sta valutando, dopo la proposta del presidente della Giunta, Eugenio Giani, l’opportunità di convocare una seduta straordinaria del Consiglio regionale, per ricordare e celebrare adeguatamente la figura del Pontefice, “esempio di coerenza, di tenacia, di verità” – dice Mazzeo –, il cui “messaggio continuerà a vivere e a camminare per sempre insieme a noi”.

“Ne parlerò con i capigruppo il prima possibile – spiega Mazzeo –. A questo aggiungerò la proposta all’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa, di intitolare al Pontefice una delle sale più prestigiose dei nostri palazzi. Un segno concreto e duraturo per dire grazie a chi ha saputo parlare al mondo con parole semplici e potenti, capaci di toccare il cuore e cambiare le nostre coscienze”.