Rubriche "In cucina con Giulia": crostini al tartufo 25 febbraio 2023

25 febbraio 2023 123

123 Stampa



Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Quella dei crostini al tartufo non è una vera e propria ricetta, è più un “suggerimento di utilizzo”. Preparazione velocissima e tanta soddisfazione nel piatto! Il tartufo di questo periodo è il Bianchetto o Marzolino: una varietà di tartufo bianco meno pregiato che viene raccolto tra Gennaio e Aprile; si riconosce da una parte esterna liscia color ocra e una parte interna chiara con grosse venature bianche. Le caratteristiche più apprezzate sono il suo gusto intenso ed un buon rapporto qualità/prezzo. Ecco i miei crostini al tartufo. Ingredienti: pane (io di tipo baguette)

burro

tartufo bianchetto Si prende il pane e lo si fa a fettine alte circa 1/1,5 cm. A gusto si può tostare il pane. Si spalma un abbondante strato di burro morbido sulle fettine di pane, infine si taglia il tartufo a lamelle e lo si distribuisce sui crostini. Il nostro antipastino è pronto per la tavola! Ottimo e sfizioso anche per un aperitivo nelle serate di festa.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Rubriche "In cucina con Giulia": crostini al tartufo "In cucina con Giulia": crostini al tartufo 2023-02-25T16:00:00+01:00 264 it Quella dei crostini al tartufo non è una vera e propria ricetta, è più un “suggerimento di utilizzo”. Preparazione velocissima e tanta soddisfazione nel piatto! PT1M /media/images/crostini-tartufo-big-1024x682.jpg /media/images/thumbs/x600-crostini-tartufo-big-1024x682.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 25 Feb 2023 16:00:00 GMT