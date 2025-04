Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": colomba di Pasqua in bianco e nero 12 aprile 2025

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: Per quest’anno ho scelto una colomba di Pasqua in bianco e nero! È sempre la ricetta veloce ma con cioccolato fondente e cioccolata bianca. È buonissima e mi piace molto anche il risultato estetico della mia colomba di pasqua in bianco e nero. Ingredienti (per una colomba da 750 gr): per la pasta: 3 uova

200 gr di zucchero

100 gr di burro

350 gr di farina

acqua di fiori d’arancio (un cucchiaio)

scorza di limone

cioccolato fondente (in gocce o tavoletta da 100 gr)

Cioccolato bianco (in gocce o tavoletta da 100 gr)

1 bustina di lievito

220 ml di latte per la decorazione: glassa al cioccolato fondente

glassa al cioccolato bianco Ho separato gli albumi dai tuorli e li ho messi da parte. Ho montato i rossi delle uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro, gonfio ed omogeneo. Ho aggiunto alla crema di rossi e zucchero il burro lasciato ammorbidire a temperatura ambiente, l’acqua di fiori d’arancia e la scorza del limone, poi ho amalgamato bene. Ho unito il latte (non freddo), la farina a cui ho unito il lievito e infine le gocce di cioccolato fondente e di cioccolato bianco (io ho usato le tavoletta di cioccolato sminuzzate) . Ho montato i bianchi a neve e li ho uniti al composto mescolando con delicatezza dal basso verso l’alto per non farli smontare. Ho rovesciato l’impasto negli appositi stampi di carta a forma di colomba, ho livellato e ho infornato in forno già caldo a 140° fino a cottura ultimata (circa 1 ora) facendo la prova dello stecchino. Ho lasciato raffreddare bene la colomba, poi l’ho ricoperta di glassa al cioccolato fondente e glassa al cioccolato bianco mescolando per creare una fantasia.

