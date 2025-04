Hockey Serie B, la Blue Factor pareggia nel derby

Castiglione della Pescaia: Una Blue Factor forse stanca, è fermata al Casa Mora dall’Md Cp Grosseto: nel derby della terzultima giornata del campionato di serie B, finisce 6-6. Primo tempo a basso ritmo, poi nel finale il Castiglione va in vantaggio con Faelli e raddoppia poco dopo con Tommaso Bracali. 2-0 e squadre al riposo. La ripresa è tutta un’altra storia, con le squadre che concedono spazio e fioccano i gol. Il Cp pareggia con gli ex Cardi e Perfetti. Poi ancora un botta e risposta di Faelli e Bianchi a cui replica dopo sei secondi con una botta dalla lunghissima distanza Montauti. Bianchi pareggia ancora: 4-4. Negli ultimi cinque minuti succede di tutto. Tommaso Bracali segna su rigore, pareggia Giabbani e ancora rete di Faelli e definitivo pari di Giabbani. Da segnalare la prima convocazione in serie B per il 14enne Lorenzo Turbanti.

Serie B girone E

Blue Factor Castiglione-Md Cp Grosseto 6-6

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, (Samaal Shareef); Roman Matteucci, Brando Santoni, Filippo Agresti, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Tommaso Bracali, Lorenzo Turbanti, Filippo Montauti. All. Federico Paghi.

MD CP GROSSETO: Gabriele Irace, (Moreno Saletti); Mattia Giabbani, Pier Francesco Montomoli, Tancredi Betti, Samuel Cardi, Tommaso Giusti, Aleksander Monteanu, Marco Maria Bianchi, Emanuele Perfetti. All. Marco Zanobi.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (2-0) 19’38 Faelli (C), 21’03 T.Bracali (C); st 3’58 Cardi (G), 9’04 Perfetti (G), 11’27 Faelli (C), 13’12 rig. Bianchi (G), 13’18 Montauti (C), 18’10 Bianchi (G), 20’31 rig. T.Bracali (C), 21’24 Giabbani (G), 23’13 Faelli (C), 23’36 Giabbani (G).