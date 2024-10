"In cucina con Giulia": biscotti salati con finocchietto selvatico

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Oggi va così, biscotti salati con finocchietto selvatico.

L’ho trovato per caso al mercato e di certo non potevo esimermi dal preparare i biscotti salati, ottimi per uno spuntino o per l’aperitivo in casa che, purtroppo, “va tanto di moda” da diversi mesi a questa parte.

Il segreto della loro bontà sta molto nella doppia cottura (lessati e poi in forno) che li rende croccanti e friabili allo stesso tempo.

Ecco qua i miei biscotti salati con finocchietto selvatico.

Ingredienti (per circa 30 biscotti di 5/6 cm di lunghezza):



1 kg di farina 00

un cubetto di lievito

una manciata di polvere di finocchietto selvatico (in base a quanto li gradite forti di sapore)

1 uovo

150 ml di olio di oliva

350 ml di acqua

una manciata di sale

un cucchiaio di strutto (sostituibile anche con un cucchiaio e mezzo di burro)

Per prima cosa si deve preparare una pentola capiente con abbondante acqua salata e si mette sul fuoco basso.

In una ciotola dai bordi alti va messo il finocchietto, il sale, l’olio, l’acqua tiepida, l’uovo, il lievitino e lo strutto. Aiutandosi con le mani va sciolto il lievitino e lo strutto, poi si aggiunge la farina e si impasta bene il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo ed elastico al punto giusto. Quando l’impasto è pronto va tagliato a pezzetti piccoli che poi vanno allungati per ottenere dei cordoni di circa un centimetro di diametro.

Con il cordone va formata la caratteristica forma a “otto”, tipica dei biscotti salati. In base alla lunghezza del cordone si decide la grandezza del biscotto.

Nulla vieta che si possano chiudere i biscotti a cerchietto, come i taralli.

A questo punto vanno scottati per un attimo nell’ acqua bollente salata, messa sul fuoco in precedenza, e poi adagiati su una teglia rivestita di carta da forno.

Adesso i biscotti salati vanno infornati a circa 180 ° fino alla cottura desiderata, basta che prendano un po' di colore e sono pronti!