"In cucina con Giulia": biscotti mandorle e cacao

Grosseto: I biscotti mandorle e cacao sono delle prelibatezze perfette per accompagnare il tè o una bella tazza di latte fresco. Morbidi e gustosi sono davvero da provare.

L’impasto prevede l’utilizzo di soli albumi, per cui è un’ottima ricetta del riciclo se ne avete in disavanzo da qualche altra preparazione. Sono anche veloci da preparare per cui non ci sono scuse per non provarli!

I miei biscotti mandorle e cacao.

Ingredienti (per circa 30 biscotti):



100 gr di farina di mandorle (o mandorle tritate finemente)

50 gr di cacao amaro

3 albumi d’uovo a temperatura ambiente

135 gr di zucchero a velo vanigliato

150 gr di farina

6 gr di lievito

Io ho utilizzato la farina di mandorle, ma in alternativa si possono utilizzare mandorle tritate. Meno sono sminuzzate le mandorle e più rustici vengono i biscotti.

In una terrina capiente ho messo tutti gli ingredienti secchi (ossia farina di mandorle, cacao, zucchero a velo, farina e lievito) e li ho mescolati bene avendo cura di ottenere una polvere omogenea e di eliminare tutti i grumi (se necessario passate al setaccio).

Ho montato gli albumi a neve ben ferma e li ho incorporati agli ingredienti secchi mescolando con delicatezza, inizialmente dall’alto verso il basso, poi aiutandomi con le mani fino ad ottenere una “palla”.

Ho preso l’impasto a pezzetti e ne ho fatto delle palline schiacciate alla base. Questa operazione è più semplice inumidendosi via via le mani.

Ho foderato una teglia con carta da forno e vi ho sistemato i biscotti ad una certa distanza l’uno dall’altro, perché in cottura crescono un pò.

Ho cotto i biscotti in forno preriscaldato a 180° per circa 20 minuti .

Ho lasciato raffreddare i biscotti mandorle e cacao prima di assaggiarli.