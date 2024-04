Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": bignè alle fragole 9 aprile 2024

9 aprile 2024

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: Per oggi bignè alle fragole: bignè ripieni di crema alle fragole con glassa rosa alla fragola. Carini, primaverili e buonissimi! Ho deciso di fare la crema alla fragola senza uova, visto che ce ne sono diverse nella pasta choux e ho voluto aromatizzare la glassa con il succo delle fragole. Ecco i miei bignè alle fragole. Ingredienti (per 25 bignè circa):

Bignè

Per la crema alla fragola :

500 gr di fragole

300 ml di latte

50 gr di zucchero

35 gr di amido di mais

Per la glassa alla fragola:

85 gr di zucchero a velo

20 gr di succo di fragole Con questa ricetta dei bignè ci vengono più di 25 bignè, dipende dalle dimensioni. Per preparare la crema di fragole: ho lavato le fragole e le ho tagliate a pezzetti, poi ho aggiunto il latte e ho frullato il tutto finché non diventa omogeneo. In un pentolino ho mescolato bene zucchero e amido di mais, poi vi ho aggiunto il frullato di fragole, poco a poco e amalgamando bene per evitare che si formino grumi. Ho messo il tutto su fuoco basso e ho mescolato di continuo finché la crema non ha raggiunto la consistenza desiderata, poi ho lasciato raffreddare. Ho messo la crema di fragole in una sac a poche con la bocchetta a stella. Con la punta di un coltello ho fatto un buco sotto ogni bignè. Ho riempito i bignè con la crema di fragole. A questo punto ho preparato la glassa rosa alla fragola. Per aromatizzare la glassa ho utilizzato il succo di fragole: ho lavato delle fragole, le ho tagliate a pezzetti e le ho condite con succo di limone e zucchero, poi le ho lasciate riposare. Dopo circa mezz’ora ho filtrato il succo. Ho setacciato lo zucchero a velo in un pentolino e vi ho aggiunto i 20 gr di succo di fragole, poco per volta e mescolando con un cucchiaio. Ho messo un cucchiaino di glassa sopra ogni bignè e ho lasciato seccare. Dopo un paio d’ore i bignè alle fragole sono pronti per essere gustati!

