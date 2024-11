"In cucina con Giulia": arance alla siciliana

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Quella delle arance alla siciliana è una ricetta che può sembrare strana a prima vista... io ero la prima ad essere scettica: arance, zucchero e olio e.v.o., strano abbinamento! Ma una volta provate non se ne può più fare a meno.

Le preparo quando ho voglia di qualcosa di dolce e non voglio esagerare oppure per convincermi a mangiare la frutta (che spesso non mi va) o addirittura a volte come pasto se sono di fretta: va detto che il pane fresco ci sta una meraviglia.

Queste sono le mie arance alla siciliana.

Ingredienti:

1 arancia a persona

zucchero q.b. a seconda dei gusti

olio e.v.o.

Ho sbucciato l’arancia avendo cura di eliminare anche la pellicina bianca, poi l’ho tagliata a fette orizzontalmente.

Ho disposto le fette di arancia su un piatto e le ho condite con un filo d’olio e dello zucchero.

Arance alla siciliana già pronte! E non dimenticate di provarle con il pane...