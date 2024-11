Attualità In Comune tirocini per studenti e laureati dell'Università di Siena 14 novembre 2024

Grosseto: Rinnovata la convenzione tra il Comune di Grosseto e l’Università degli Studi di Siena per promuovere percorsi di formazione e orientamento. Grazie a questa nuova intesa, che avrà una durata di tre anni, l’Amministrazione comunale offrirà a studenti e laureati dell’Università l’opportunità di svolgere tirocini formativi presso gli uffici e le strutture comunali. “L’iniziativa non solo arricchisce il percorso formativo degli studenti, ma consente anche al Comune di Grosseto di entrare in contatto con nuove idee e talenti, contribuendo a rafforzare il legame tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro”. Così il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore all'Istruzione Angela Amante. Seguici



