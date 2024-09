Sport In Comune gli atleti in partenza per i Mondiali di Nuoto Pinnato 18 settembre 2024

18 settembre 2024 136

136 Stampa

Redazione

Monte Argentario: Sono stati ricevuti in Comune dal sindaco Arturo Cerulli e dall’assessore allo sport Chiara Orsini, Francesco Feroci e Massimo Milano, i due atleti argentarini tesserati della società Gao Brinella, che parteciperanno ai Campionati del mondo di Nuoto Pinnato che si terranno nei prossimi giorni a Marsiglia. Ai due nuotatori gli auguri e l’incoraggiamento dell’Amministrazione Comunale a portare in alto il nome e i colori del nostro territorio.

Francesco Feroci, classe 2008, già sarà impegnato in tre differenti gare individuali per la categoria Under 18 nei giorni dal 25 al 27 settembre. Massimo Milano, classe 1973, gareggerà nella categoria Master 50 il 22 e 23 settembre.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport In Comune gli atleti in partenza per i Mondiali di Nuoto Pinnato In Comune gli atleti in partenza per i Mondiali di Nuoto Pinnato 2024-09-18T09:15:00+02:00 152 it Sono stati ricevuti in Comune dal sindaco Arturo Cerulli e dall’assessore allo sport Chiara Orsini, Francesco Feroci e Massimo Milano, i due atleti argentarini tesserati della società Gao Brinella, che parteciperanno ai Campionati del mondo di Nuoto Pinnato che si terranno a Marsiglia. PT1M /media/images/monte-argentario-atleti-nuoto-pinnato-1.jpg /media/images/thumbs/x600-monte-argentario-atleti-nuoto-pinnato-1.jpg Maremma News Monte Argentario, Wed, 18 Sep 2024 09:15:00 GMT