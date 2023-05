Attualità In Comune è possibile prenotare l’appuntamento in Questura per il passaporto 12 maggio 2023

Redazione L’ufficio Servizi demografici mette a disposizione un nuovo servizio per aiutare i cittadini ad avere il documento

Scarlino: Il Comune di Scarlino ha attivato in questi giorni un nuovo servizio per i cittadini. All'ufficio Servizi demografici sarà possibile prenotare l'appuntamento in Questura per ottenere il passaporto: i funzionari comunali aiuteranno il cittadino interessato nello svolgimento della pratica e nella prenotazione agli uffici preposti. «Si tratta di un servizio volto ad aiutare tutti quei cittadini che magari non hanno praticità con il web e con le varie documentazioni richieste – spiegano dalla giunta –. I funzionari comunali assisteranno chi ne avrà bisogno così da facilitare la prenotazione e il successivo rilascio del passaporto». Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani: è costituito da un libretto cartaceo di 48 pagine a modello unificato, dotato di un microchip inserito nella copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare. Se il cittadino è in possesso di identità digitali può procedere in autonomia alla prenotazione collegandosi al sito www.passaportonline.poliziadistato.it. In caso di necessità è possibile rivolgersi all'ufficio Servizi demografici del Comune di Scarlino prenotando il proprio appuntamento (0566 38504/503) e portando: 2 foto tessere, una marca da bollo per il contributo amministrativo da 73,50 euro, l'attestazione del versamento di 42,50 euro per il libretto sul conto corrente postale n° 67422808 intestato al ministero dell'Economia delle finanze – Dipartimento del tesoro, causale "Importo per il rilascio del passaporto elettronico", le copie del documento di identità e del codice fiscale, l'eventuale vecchio passaporto o la denuncia di furto o smarrimento.





