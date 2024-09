In arrivo pioggia e temporali forti, codice arancione giovedì 5 settembre

Firenze: Un codice arancione per pioggia e temporali forti è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per la giornata di giovedì 5 settembre. Interesserà, dalle ore 6 fino alle 18, la costa centro-settentrionale, con le zone interne a ridosso, e l’arcipelago. Per l’intensità dei fenomeni saranno possibili forti colpi di vento, grandinate ed effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, che potrebbero verificarsi anche in maniera repentina ed improvvisa.



Tutta la Toscana sarà comunque interessata dal peggioramento delle condizioni meteo, determinato dall’infiltrazione di aria più fresca in quota e fin dal pomeriggio di oggi, mercoledì 4 settembre, saranno possibili temporali e precipitazioni. Sulla base delle previsioni meteorologiche e delle valutazioni dei possibili effetti al suolo la Sala operativa ha quindi emesso anche un codice giallo per temporali forti che riguarderà le aree costiere fin dalla tarda serata di stasera e le restanti aree della Toscana nella giornata di domani, giovedì 5 settembre.

Il codice giallo, sempre per giovedì 5, è inoltre previsto per rischio idraulico del reticolo principale nei bacini dei fiumi Cecina e Cornia.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo