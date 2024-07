In arrivo la seconda edizione del “Meeting Accademia Grosseto biliardo sportivo”

Grosseto: Il Comune collabora con l’Asd Accademia Grosseto per organizzare il 2° Meeting di biliardo sportivo. La manifestazione si terrà il 20 luglio alle 14 in via Zircone numero 20 a Grosseto. Molti i nomi di risonanza internazionale appartenenti all’ambiente del biliardo che saranno presenti all’evento: oltre a due esponenti di spicco dell’ambito grossetano Simone Francioli e Moreno Funzione, parteciperanno anche Sandro Giachetti, David Martinelli e Matteo Gualemi che sono stati campioni mondiali. Tra gli sfidanti anche il vincitore del meeting dello scorso anno, Andrea Ragonesi; il campione italiano a squadra, Michele Cosci e Omar Casarotto che invece è arrivato settimo al campionato italiano masters.

“Siamo felici – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi – di ospitare per il secondo anno a Grosseto un meeting di biliardo di tale livello. Sarà una grande occasione per diffondere il turismo sportivo e far conoscere la nostra realtà territoriale in Italia e nel mondo. La nostra Amministrazione è molto attenta agli eventi sportivi a dimostrazione di ciò vi è l’intitolazione dell’Ambito Maremma Toscana Sud, di cui Grosseto è Comune capofila, a Comunità Europea dello Sport 2024”. “Ringrazio, - commenta il presidente dell’ Asd Accademia Grosseto Alessandro Infantino - il sindaco Vivarelli Colonna, il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi per averci permesso di essere qui oggi a presentare un’iniziativa a cui, come società, teniamo molto e cioè la seconda edizione del Meeting Accademia Grosseto dedicato al biliardo sportivo. Sarà un’occasione per far conoscere la nostra società e le attività legate al biliardo che portiamo avanti ogni giorno, in un’ottica di crescita e di promozione del territorio maremmano oltre i confini regionali e nazionali”.