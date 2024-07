Impianti sportivi: contributo regionale per l'efficientamento energetico

Castiglione della Pescaia: Il Comune di Castiglione della Pescaia ha ottenuto un contributo regionale di 200 mila euro, su 246 mila totali, per l'intervento di riqualificazione del campo sportivo Valdrighi.

Il finanziamento va a sostituire la richiesta di un mutuo a tasso agevolato sul credito sportivo che l'amministrazione aveva richiesto in via alternativa sullo stesso progetto.

La riqualificazione del Valdrighi si inserisce in una serie di interventi già in atto o programmati sui vari impianti sportivi di proprietà comunale, quali il complesso di Casamora con campo da calcio e di atletica, la pista del palazzetto per l'hockey, per la quale sono stati attivati finanziamenti specifici per le associazioni sportive, la tribuna del campo di baseball e la Ciclovia Tirrenica con mutui del Credito Sportivo.

«I progetti di riqualificazione ed efficientamento di tutti gli impianti sportivi comunali - dichiara il Sindaco Elena Nappi - sono una priorità di questa amministrazione che punta da tempo alla promozione dello sport, come dimostrano i 10 anni dall’inizio della rassegna delle “Giornate europee dello Sport” che ogni anno conta centinaia di eventi sportivi al suo attivo. Lo sviluppo del turismo sportivo nel periodo di meno pressione turistica è uno dei turismi che stiamo portando avanti per la valorizzazione e la conoscenza del terrirorio, oltre al fatto che fare attività sportiva aumenta il benessere mentale e tutela la nostra salute. L’impianto “Irio Valdrighi”, oggi gestito per conto del Comune dal Gruppo Sportivo Castiglionese, è un campo di calcio molto caro alla comunità castiglionese per i suoi trascorsi sportivi, ed oggi, grazie alla presentazione di progetti a bandi deputati all’impiantistica sportiva, siamo in grado di migliorare».

L'intervento, che dovrà partire entro il mese di novembre, consisterà nella sostituzione degli attuali apparecchi di illuminazione con nuovi impianti a Led.

L'obiettivo è quello di efficientare l'impianto di illuminazione del campo e aumentare il livello di illuminamento fino a 200 lux medi in conformità alle normative CONI per le competizioni agonistiche, in modo tale da poter ridurre i costi di esercizio e anche quelli di manutenzione.

Nello specifico sarà realizzato un nuovo quadro di distribuzione che andrà a rifornire le linee elettriche esistenti che non necessitano di sostituzione. Dal quadro generale saranno poi alimentati i nuovi sottoquadri elettrici, contenenti i driver di ogni proiettore, da realizzare alla base di ogni torre che ospiterà in testa un totale di cinque proiettori.