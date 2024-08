Imbrattata la sede del PD di Follonica

Follonica: Urina la mattina, uova marce il pomeriggio. Questi sono i “regali” che sono stati recapitati alla sede del Partito Democratico di Follonica.



«Voleva essere un gesto intimidatorio? Infastidisce - si legge nella nota del PD di Follonica - che la sede di un partito sia sempre aperta, in pieno centro di Follonica? Forse dà fastidio la raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata o è il cartello che chiede verità par Giulio Regeni ad aver generato tanto odio? Certamente due gesti in un giorno, di cui uno commesso in pieno giorno, non fanno pensare ad una bravata, ma alla premeditazione nei confronti di un luogo e di una comunità considerati scomodi da alcuni. Chi commette atti del genere si definisce per ciò che è: vergognosamente irrispettoso delle idee altrui e della città che vive, visto il cartone delle uova lanciato al bordo del marciapiede. Non ci lasceremo intimidire e continueremo le nostre attività politiche perché crediamo nella forza delle idee e non cederemo alla brutalità».