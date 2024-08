Cultura Il weekend lungo di Ferragosto in Toscana con i live in Toscana targati LEG Live Emotion Group. 12 agosto 2024

Il weekend lungo di Ferragosto in Toscana con i live in Toscana targati LEG Live Emotion Group. da Forte dei Marmi (LU) a Rosignano (LI) a Follonica (GR). MAHMOOD, ACHILLE LAURO ED IL MUSICAL FLASH DANCE con ALEX BELLI Follonica: Proseguono con grande successo gli eventi live in Toscana targati LEG Live Emotion Group. Tra i tanti, con l'avvicinarsi del lungo weekend di ferragosto, vi ricordiamo gli appuntamenti del 14 agosto a Forte dei Marmi (LU) per il Villa Bertelli Live con il concerto di Mahmood, quello del 16 agosto a Rosignano (LI) per il Castiglioncello Festival con il concerto di Achille Lauro, quello di sabato 17 agosto sempre con Achille Lauro a Forte dei Marmi ( LU) sul palco del Villa Bertelli Live e quello di domenica 18 agosto a Follonica per il Follonica Summer Nights con il musical FLASH DANCE che vede protagonista Alex Belli. Biglietti disponibili su Ticketone 14 AGOSTO MAHMOOD FORTE DEI MARMI (LU) 16 AGOSTO ACHILLE LAURO CASTIGLIONCELLO-Rosignano (LI) 17 AGOSTO ACHILLE LAURO FORTE DEI MARMI (LU) 18 AGOSTO FLASH DANCE FOLLONICA (GR) Seguici



