Il Viola Club approva il bilancio di gestione e dona a associazioni di volontariato

Braccagni: L'assemblea dei soci del Viola Club Grosseto, riunitasi nella sede di Braccagni, ha approvato il bilancio di gestione 2022-2023.



Essendo il VIOLA CLUB GROSSETO una Associazione senza scopo di lucro, ciò che rimane dalla gestione contabile annuale viene devoluto in beneficenza. Quest'anno l’assemblea dei soci ha deciso di destinare parte del ricavato a due Associazioni operanti nel territorio di Grosseto, l'APS Cataratta Congenita Grosseto rappresentata da Alberto Mazzi e l'ABIO Associazione per il bambino in Ospedale Grosseto rappresentata da Pier Lorenzo Vivarelli. Ad ognuna delle due associazioni il Viola Club ha donato la somma di 300 euro.





Soddisfatto il presidente del Viola Club Fabio Pallari, e orgoglioso per i risultati raggiunti, che permettono di andare avanti nei progetti futuri.

Il VIOLA CLUB Grosseto, conta 326 soci iscritti di cui il 30% sotto i 18 anni.

Grazie alla propria attività il Club riesce non solo a socializzare e far partecipare attivamente i propri soci attraverso l’organizzazione diretta di eventi sociali quali incontri, cene e trasferte al seguito della squadra della Fiorentina, ma anche a sostenere quelle Associazioni che operano nel sociale nel territorio di Grosseto.

Il Consiglio Direttivo del VIOLA CLUB GROSSETO comunica anche che è iniziata la campagna tesseramento soci per la stagione sportiva 2023/2024.