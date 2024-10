Cultura Il Sistema Solare alla scoperta dei pianeti e le loro lune. Appuntamento in Osservatorio a Roselle 2 ottobre 2024

Roselle: Questo venerdì 4 ottobre alle ore 21:30 all'Osservatorio di Roselle assieme al socio storico Michele Machetti, informatico e sistemista Linux formatosi presso la facoltà di astronomia dell'Università di Bologna, viaggeremo nel nostro Sistema Solare alla scoperta dei pianeti e le loro lune. Meteo permettendo osserveremo il pianeta Saturno con i suoi anelli. I posti sono limitati. E' necessaria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com



