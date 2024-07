Il servizio infermieristico di Castiglione della Pescaia e Punta Ala è in carico alla Asl

Dal 15 giugno oltre 200 accessi nei due punti, sempre in collegamento con il Pronto soccorso e i medici di medicina generale



Grosseto: L’Azienda Usl Toscana sud est precisa che il servizio infermieristico su Castiglione della Pescaia e Punta Ala del 2024 è stato organizzato ed è sostenuto tramite risorse interne dell’Asl. Il tutto è reso possibile grazie all’impegno degli infermieri operativi nella provincia di Grosseto e al lavoro dei coordinatori. Si tratta di un servizio che opera ogni giorno in stretto rapporto con il Pronto soccorso dell’Ospedale di Grosseto e con i medici di medicina generale di zona. Gli infermieri in servizio indicano ai pazienti che necessitano di interventi di tipo medico, quale sia il percorso da intraprendere.

Secondo quanto previsto dagli accordi collettivi, infatti, i turisti ed i visitatori, compresi quelli della zona maremmana, possono rivolgersi in caso di necessità ai medici di medicina generale del posto e, di notte, nei prefestivi e festivi, al personale della Continuità assistenziale (ex Guardia medica).

Il personale infermieristico attivo a Castiglione della Pescaia e Punta Ala offre un supporto di assistenza nei confronti dei visitatori che popolano la costa maremmana e in particolare a tutti quei turisti che necessitano di prestazioni periodiche di somministrazione di terapie. Dal 15 giugno ad oggi, ai due punti infermieristici, sono stati registrati più di 200 accessi.

Da parte dell’Asl Tse si conferma il massimo impegno nel reclutamento dei professionisti da dedicare a questa disciplina. Tuttavia, dopo la pubblicazione a maggio di una manifestazione di interesse per il reperimento di personale per il servizio di Guardia medica turistica nelle località storicamente interessate, non è stato possibile effettuare l’attivazione per mancanza di domande da parte dei professionisti.