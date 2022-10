Il romanzo "Il sole spezzato" illustrato da Diva Chelini del Liceo Artistico Serale

Laura Amerini e Giacomo Moscato hanno presentato il romanzo e animato la serata nel chiostro della Biblioteca Chelliana



Grosseto: Venerdì 30 settembre, nella splendida cornice del chiostro della Biblioteca Chelliana di Grosseto, è stato presentato il romanzo di Gina Ceroni "Il sole spezzato" per i tipi Setteponti. Romanzo, ambientato nei giorni dell’alluvione del 4 novembre 1966, uno dei momenti più drammatici della storia contemporanea della città, è un libro che si ammanta di giallo, perché intrecciato intorno alla scomparsa e poi ricomparsa, di un gioiello la cui completezza è determinata da due metà che, soltanto se ricongiunte, formano un pezzo unico.

La copertina di questo romanzo è stata realizzata dalla studentessa del Liceo Artistico Serale Diva Chelini e raffigura il Granduca Leopoldo II di Lorena di Luigi Magi, la scultura che dal 1846 troneggia in Piazza Dante ed è, in qualche modo, il simbolo di Grosseto. Sulla copertina Canapone è affiancato dall’immagine del sole spezzato, realizzato a matite colorate mentre la figura del Granduca è eseguita con tecnica puntiforme a china color seppia. E’ proprio grazie alla frequenza del Liceo Artistico Serale che Diva Chelini ha acquisito sempre maggiori capacità, approfondendo le tecniche del disegno, dell'incisione e quelle pittoriche, nelle quali si distingue. Da tempo Diva sta realizzando disegni a china che hanno per soggetto i monumenti del centro storico della città di Grosseto perché ha una vera e propria passione per la sua terra. Lo dimostra anche la realizzazione di schede ornitologiche per tre atlanti aventi come soggetto i volatili svernanti e nidificanti della provincia di Grosseto, nonché un manifesto per il Parco Naturale della Maremma. I lavori di Diva Chelini si caratterizzano per una visione lenticolare di gusto olandese, per l’estrema cura del dettaglio, la pulizia del lavoro e per l’attinenza al dato fenomenico reale dell'immagine, che indirizza il suo linguaggio artistico verso una sorta di iperrealismo. Una studentessa del Liceo Artistico serale dunque ancora protagonista della scena culturale cittadina, alla quale da sempre la scuola cerca di apportare il proprio contributo.

Chi fosse interessato a ricevere informazioni sul piano di studi e su tutte le specificità del Liceo può chiamare il n. 347-4862634 oppure il centralino al n. 0564-484871.

Le lezioni del Liceo artistico serale si tengono dal lunedì al venerdì, dalle 17.00 alle 22.00.