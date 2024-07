Il Ristofestival apre la 14esima edizione del Manciano street music festival

Un percorso gastronomico che unirà sette locali di Manciano, tra ristoranti, trattorie, enoteche e gelaterie, per mangiare e bere gustando il festival



Manciano: 9 le band in arrivo da Francia, Spagna e Italia nei primi tre giorni di manifestazione: dal 12 al 14 luglio, lasciando poi spazio la settimana successiva agli spettacoli di Danilo Sacco, Paola Turci e Gino Castaldo e, infine, degli Inti Illimani

Sarà un festival anche da assaporare con il palato, quello che propone la quattordicesima edizione del Manciano street music festival, la kermesse organizzata dall’associazione musicale culturale Diego Chiti. Le prime tre serate, che intratterranno il pubblico da venerdì 12 a domenica 14 luglio, saranno dedicate alle street band provenienti da Francia, Spagna e Italia. Venerdì e sabato, dunque, dalle 19 alle 22, chi vorrà potrà gustare il festival a tutto tondo, con il ritorno dell’iniziativa Ristofestival: un percorso gastronomico che unisce sette locali di Manciano dando la possibilità agli spettatori di seguire le band lungo le vie del borgo creandosi la propria cena e scegliendo le singole portate nei locali che aderiscono all’iniziativa.

Il percorso gastronomico del Ristofestival è in collaborazione con il ristorante La Filanda, la trattoria Il Rifugio, la trattoria Da Paolino, la macelleria La Imperiale, l’osteria L’Orologio, l’enoteca PiVù wine bar e la gelateria Belvedere. Musica ed enogastronomia, dunque, si sposano con i piatti del territorio serviti dai ristoranti e dai locali del centro di Manciano, perché ogni locale proporrà una pietanza che andrà a comporre un gustosissimo menu completo. Per partecipare si dovranno acquistare i token, gettoni che permetteranno poi di scegliere le pietanze, e come in un vero e proprio street food i piatti acquistati si potranno consumare in strada o comodamente seduti lungo le postazioni del percorso, dove passeranno le band.

Si va dall'acquacotta dell'osteria l'Orologio agli gnocchi al ragù o al pomodoro del Rifugio. Dalle tipiche schiacciate al culatello di Sorano della Filanda ai pici al cinghiale della trattoria Da Paolino, passando dal cinghiale in umido del PiVù wine bar fino al gelato della pasticceria Belvedere.

Le esibizioni saranno gratuite e dureranno per tutta la giornata, con nove band che suoneranno nei tre giorni di festival: dalla Spagna arrivano la Always drinking marching band e la Bulbalkan; dalla Francia La Marmaille, mentre dall’Italia, oltre alla Magicaboola brass band, ci saranno la Royal highland company, la Over soul street band, Miwa e i suoi componenti street band, Le Swingeresse e la Roaring Emily jazz band. Dal 19 al 21 luglio, invece, l’appuntamento si sposta al parco Mazzini per la seconda parte del Manciano street music festival. Si parte venerdì 19 luglio con Danilo Sacco e il suo “Colpevole tour”, che aprirà la tre giorni di spettacoli. Sabato 20 luglio sarà la volta di Paola Turci e Gino Castaldo con “Il tempo dei giganti”, mentre domenica 21 luglio a chiudere la quattordicesima edizione dell’evento sarà l’”Agua world tour” degli Inti Illimani e Giulio Wilson, che ci riporta a una tematica di grande importanza come quella legata all’acqua, il nostro oro blu, e al risparmio idrico.

L’evento è patrocinato dal Comune di Manciano, assessorato al Turismo, e ha il supporto di Banca Tema, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Terme di Saturnia Natural Destination e della Camera di commercio Maremma e Tirreno.

Per info e per acquistare i biglietti degli spettacoli al parco pubblico Mazzini: www.mancianostreetmusicfestival.com.