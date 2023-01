Sport Il Pugile Jonathan Pisano in allenamento con la Nazionale Italiana 4 gennaio 2023

4 gennaio 2023 130

130

Redazione Grosseto: La Fight Gym Grosseto apre il 2023 con i migliori auspici, con l’arrivo della convocazione agli allenamenti della Nazionale youth di pugilato dall’8 al 17 gennaio, presso la palestra della Cecchignola a Roma, agli ordini del Tecnico responsabile del settore Francesco Damiani. Il giovane pugile, peso massimo allenato dal maestro Raffaele D’Amico, reduce dalla vittoria prima del limite ottenuta alla vigilia di Natale nella fantastica kermesse organizzata dalla Fight Gym Grosseto gioisce per questa opportunità determinante per il proseguo della sua carriera sportiva e che si appresta ad affrontare con la solita determinazione e scrupolosità che lo contraddistingue da sempre. Il Presidente del sodalizio Amedeo Raffi, con tutto lo staff tecnico e dirigenziale della Società, aspettano con ansia il suo debutto in azzurro che premi i sacrifici ed il costante impegno di questo adolescente.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Il Pugile Jonathan Pisano in allenamento con la Nazionale Italiana Il Pugile Jonathan Pisano in allenamento con la Nazionale Italiana 2023-01-04T16:45:00+01:00 167 it Il Pugile Jonathan Pisano in allenamento con la Nazionale Italiana PT1M /themehttps://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-pisano-boxe.jpgs/images/no-cover-600p.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-pisano-boxe.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 04 Jan 2023 16:45:00 GMT