Il presidente Giani ricevuto dal Papa nel nome di Don Milani

Roma: La straordinaria figura di Don Lorenzo Milani è stata al centro dell'incontro, oggi, fra Papa Francesco e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha accompagnato i membri del Comitato nato per le celebrazioni nel centenario della sua nascita, presente fra gli altri anche l'arcivescovo di Firenze Cardinal Giuseppe Betori. La figura di Don Lorenzo è stata ricordata con un intervento profondo e sentito da Papa Francesco, mentre il presidente Giani ha illustrato il calendario delle iniziative promosse in occasione del centenario, sia come Regione che insieme al Comitato.



"Don Lorenzo Milani - ha detto il presidente - è una figura di riferimento forte per il sentimento religioso e l'impegno civile che, dalla Toscana si è fatta conoscere e si è affermata in tutto il mondo. E' un'emozione forte vedere la celebre frase "I Care", che campeggia nella sagrestia diventata poi la scuola di Barbiana, vicino a Vicchio e che è stata poi ripresa da personalità come John Kennedy o come Valter Veltroni. Don Lorenzo è stato un riferimento e un precursore, per l'obiezione di coscienza, i diritti civili, l'idea di un'istruzione per tutti e di una scuola inclusiva e strumento di affrancamento da povertà e bisogno. Il Papa ci ha ringraziato per le iniziative promosse da Regione e Comitato e ha dimostrato il suo interesse con quell'energia e sensibilità che lo collegano idealmente a tutti i valori che, dalla Toscana, sono oggi diventati in tutto il mondo il frutto della testimonianza di vita e pensiero di Don Milani".