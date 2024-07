Il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini eletto nella Giunta esecutiva di Utilitalia

Siena: Alessandro Fabbrini, presidente di Sei Toscana, è stato eletto nella Giunta esecutiva di Utilitalia, la Federazione che riunisce le imprese dei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia e del gas nel nostro Paese. Le 400 imprese associate a Utilitalia forniscono oggi servizi idrici a circa l’80% della popolazione, servizi ambientali a circa il 55%, di distribuzione gas al 27% e servizi di energia elettrica al 10%, con un valore della produzione pari a 38,5 miliardi di euro e 100.000 occupati. L’elezione di Alessandro Fabbrini è arrivata nel corso dell’Assemblea generale che si è svolta ieri a Napoli e che ha visto il rinnovo del mandato al presidente Filippo Brandolini.



“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità – commenta Fabbrini – e ringrazio il presidente Brandolini e tutti gli associati che hanno espresso fiducia nei miei confronti. I prossimi anni saranno cruciali per il futuro dei servizi pubblici, soprattutto in un momento di passaggio e grandi trasformazioni come questo. Cercherò di lavorare al meglio, provando anche a dare la giusta rappresentanza, a livello nazionale, alle aziende di servizio pubblico della nostra regione”.