Il PD Grosseto sull’approvazione della legge per il Consorzio della Laguna di Orbetello

Interventi di Giacomo Termine Segretario Provinciale del Partito Democratico di Grosseto e Cinzia Tacconi delegata alle politiche ambientali della segreteria provinciale di Grosseto

Grosseto: Desideriamo esprimere il più sentito plauso al deputato Marco Simiani per l’importante risultato raggiunto con l’approvazione della legge che istituisce il Consorzio per la gestione della Laguna di Orbetello. Ora è essenziale che il Ministero dell’Ambiente convochi con urgenza un tavolo tecnico per la definizione dello statuto del Consorzio. Questo passaggio è fondamentale per la sua concreta costituzione e per garantire che l’operatività dell’ente possa essere avviata nei tempi più rapidi possibili.

Questo risultato dimostra l’efficacia e la determinazione del nostro gruppo parlamentare nel perseguire obiettivi concreti a favore del territorio. È particolarmente significativo che Marco Simiani sia riuscito a costruire un dialogo proficuo e a trovare convergenze anche con le forze di centro-destra, dimostrando che la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile possono e devono essere temi trasversali.

La laguna di Orbetello rappresenta un patrimonio naturale e ambientale unico, la cui salvaguardia richiede uno sforzo collettivo e coordinato. La costituzione del Consorzio, resa possibile grazie a questa legge, fornisce finalmente uno strumento efficace per garantire una gestione sostenibile e attenta a valorizzare l’ecosistema e il benessere della comunità locale.

Il Consorzio della Laguna di Orbetello sarà composto da diversi attori istituzionali e locali, ciascuno con un ruolo specifico nella gestione e tutela della laguna.

Ecco la composizione dettagliata:

Regione Toscana: Avrà un ruolo di coordinamento e supervisione strategica, garantendo che le decisioni siano in linea con gli obiettivi di tutela ambientale e sviluppo sostenibile. Comune di Orbetello: Sarà direttamente coinvolto nella gestione e nell’attuazione degli interventi sul territorio, con un’attenzione particolare alle esigenze locali. Ministero dell’Ambiente: Assicurerà che le politiche adottate siano in linea con le normative nazionali e internazionali in materia di tutela ambientale. Rappresentanti dei pescatori e delle attività economiche locali: La loro presenza garantirà che le esigenze del tessuto economico e sociale siano ascoltate e integrate nelle strategie di gestione della laguna. Università e centri di ricerca: Questi enti contribuiranno con studi scientifici e monitoraggi per preservare l’equilibrio ecologico della laguna, supportando una gestione basata su dati concreti.

Questa composizione punta a creare un modello di gestione partecipativo, equilibrato e orientato alla sostenibilità.

Dispiace constatare, invece, che il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, non si sia mai concretamente occupato della laguna, limitandosi a lamentarsi e a scaricare responsabilità su altri enti senza mai proporre soluzioni efficaci. Questa mancanza di azione ha lasciato il territorio privo di risposte in momenti cruciali. Fortunatamente, il Partito Democratico si è fatto carico di colmare questo vuoto amministrativo, sia attraverso l’importante lavoro parlamentare di Marco Simiani, sia con l’azione della Regione Toscana, che sta elaborando una legge regionale per garantire un coordinamento efficace durante il periodo di transizione.

L’operatività del Consorzio infatti non sarà immediata e richiederà almeno un anno per essere effettiva. In questo periodo transitorio, per garantire una gestione efficace della laguna e affrontare le urgenze della prossima estate, la Regione sta lavorando a una legge per attribuire al Comune le competenze necessarie nella fase pre-consorzio. Sta già valutando infatti l'aggiornamento di quella norma approvata molti mesi fa, che cesserà di essere applicabile al momento della formale costituzione del consorzio. Tra le priorità ci sono:

Rafforzare il monitoraggio della qualità delle acque.

Prevedere interventi urgenti per la pulizia della laguna.

Promuovere soluzioni per limitare l’impatto dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento.

Supportare economicamente e tecnicamente le attività locali che dipendono dalla laguna.

Ringrazio Marco Simiani e la Regione Toscana per l’impegno congiunto nel dare risposte concrete e strutturate a un problema complesso, lavorando per garantire la salvaguardia e la valorizzazione di uno dei gioielli del nostro territorio.

