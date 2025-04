Camera Commercio. Comunità Energetiche Rinnovabili: lo stato dell'arte e le prospettive di sviluppo

Nella sede della CCIAA di Grosseto le Comunità energetiche protagoniste

Grosseto: La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in collaborazione con Unioncamere Toscana e Dintec, organizza l'evento dal titolo 'Roadshow delle CER – Lo stato dell'arte e le prospettive di sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili della Toscana' , con focus sulle province di Livorno e Grosseto.

L'incontro è in programma giovedì 10 aprile alle ore 10.00 nella Sala Contrattazioni della sede camerale di Grosseto in Via F.lli Cairoli n. 10 e rappresenta un'opportunità per analizzare lo stato attuale, scoprire le prospettive future delle Comunità Energetiche della Toscana e condividere le esperienze più significative e le migliori pratiche per la costituzione delle CER, grazie alle testimonianze di soggetti pubblici e privati. Saranno approfonditi il ​​ruolo di Unioncamere per la transizione energetica ei servizi di formazione, consulenza e assistenza dedicati alle Comunità Energetiche, erogati dal sistema camerale ed in collaborazione con le Università di Firenze, Pisa e Siena. Seguirà un approfondimento tecnico sui modelli di sviluppo delle CER e verranno presentati il ​​bando della Regione Toscana dedicato alle CER e il bando Doppia Transizione, digitale ed energetica, della Camera di Commercio Maremma e Tirreno. Infine, ci sarà la presentazione di alcune esperienze di Comunità Energetiche dal territorio delle province di Grosseto e Livorno.

Il Roadshow delle CER si inserisce all'interno del Progetto Transizione Energetica, l'iniziativa del sistema camerale regionale, finalizzato ad aumentare la consapevolezza di imprese e stakeholder negli ambizioni della transizione ecologica, dell'efficientamento energetico e dello sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

L'evento è accreditato per il riconoscimento di 3 crediti formativi dal Collegio Provinciale dei Geometri e dall'Ordine degli Ingegneri di Grosseto.

La partecipazione è gratuita e libera, previa registrazione on line a questo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAy-_tofVbJ4267bjqsFbCXYtyCwfcc6wNCKox6RLLVYoFHg/viewform

Di seguito il programma della giornata:

Ore 10.00 - Saluti introduttivi

R. Breda – Presidente CCIAA Maremma e Tirreno

Ore 10.05 - Unioncamere per la Transizione Energetica

A. Romeo - Direttore DINTEC

Ore 10.15 - I servizi della Camera di Commercio per le CER

E. Scaturro – CCIAA Maremma e Tirreno

Ore 10.25 - CER e Università: le opportunità di collaborazione

S.Paoletti-Università di Siena

Ore 10.35 – Il CER in Toscana: buone pratiche e modelli di sviluppo

L. Maiellaro - ARRR Toscana

Ore 10.50 - Il Bando di Regione Toscana per le Comunità Energetiche

V. Marangolo - Regione Toscana

11.05 Il bando Doppia Transizione: digitale ed energetica della CCIAA

M. Mancusi - Responsabile Servizi di Promozione e Sviluppo Economico CCIAA Maremma e Tirreno

Ore 11.10 – Esperienze di Comunità Energetiche dal territorio

Ore 12.15 – Conclusione e saluti finali