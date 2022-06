Il patrocinio della Società Astronomica Italiana alle attività dell'AMSA

Grosseto: Per la prima volta nella storia dell'Osservatorio Astronomico di Roselle, le attività dell'AMSA hanno ottenuto il patrocinio gratuito della Società Astronomica Italiana, questo è importante e dimostra la validità e la professionalità dell'Associazione Maremmana Studi Astronomici.



La Società Astronomica Italiana “SAIt” (già degli Spettroscopisti anno 1871) è un prestigioso Istituto che ha creato il termine “Astronomia Fisica” oggi noto come “Astrofisica”, la Società ha gestito e coordinato l'Astronomia professionale in Italia dal 1871 al 1999 anno in cui venne istituito l'Istituto Nazionale di Astrofisica “INAF” voluto appositamente dalla stessa SAIt.

Oggi è composta da professori universitari appartenenti ad INAF ed altri astronomi e si occupa della formazione di docenti ed elargisce premi nazionali ai migliori studenti universitari e ricercatori italiani.

Per l'AMSA è un onore aver ottenuto il patrocinio di un ente centenario che ha fatto la storia dell'Astronomia in Italia e nel Mondo.

E Proprio venerdì 24 giugno come relatore in Osservatorio ci sarà un membro ordinario della SAIt, il Prof. Vincenzo Millucci dell'Università di Siena.

Il Presidente AMSA Dott. Nazario Montuori ringrazia il Presidente SAIt Prof. Roberto Buonanno dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per l'onore concesso.