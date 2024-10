Il Parco Nazionale Arcipelago ha pubblicato due avvisi ricerca personale tramite mobilità volontaria

Requisito indispensabile essere dipendenti Area Assistenti CCNL Comparto Funzioni Centrali



Isola d'Elba: Si informa che l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha pubblicato due avvisi di ricerca personale, nel ruolo di dipendente a tempo pieno e indeterminato, tramite la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs.165/2001. Gli interessati devono appartenere al Area Assistenti CCNL Comparto Funzioni Centrali*

I bandi sono finalizzati alla copertura dei seguenti 2 posti:

n. 1 posto di assistente per l'ufficio tecnico dell'Ente (scadenza 4 novembre 2024)

n. 1 posto di assistente per l'ufficio finanziario e gestione del personale dell’Ente (scadenza 10 novembre 2024)

Per poter partecipare alla procedura di mobilità i candidati dovranno accedere alla piattaforma InPA, raggiungibile al seguente link: https://www.inpa.gov.it/, registrarsi e successivamente presentare domanda di partecipazione, redatta esclusivamente in modalità telematica, entro e non oltre il 45° giorno dalla data di pubblicazione dei relativi avvisi sul Portale InPA.

Nel ribadire che il personale interessato alla mobilità può inviare domanda solo se appartenente all’ Area Assistenti CCNL Comparto Funzioni Centrali *, si elencano di seguito i link per visionare i relativi bandi:

n. 1 posto di assistente per l'ufficio tecnico dell'Ente (scadenza 4 novembre 2024):

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f081ac6aebf24677ae732fbb87226d25

n. 1 posto di assistente per l'ufficio finanziario e gestione del personale dell’Ente ( scadenza 10 novembre 2024):

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=58364ce382b1432b8eeb049f1cfe42f1