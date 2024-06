“Il Paese di sotto”: video suggestioni su aree minerarie realizzato da studenti del Fossombroni

Grosseto: Incontro conclusivo del progetto PCTO sul paesaggio minerario, ispirato al testo di Cassola e Bianciardi “I Minatori della Maremma”, con la proiezione del video-racconto emozionale realizzato dagli studenti della classe 5^M dell’indirizzo tecnico per il turismo, sotto la supervisione di Alessio Brizzi.

Al progetto, seguito in prima battuta delle insegnanti Patrizia Punzi e Claudia Sfrecola, hanno partecipato Lucia Matergi, direttrice della Fondazione Luciano Bianciardi, Vanessa Rusci, fotografa e informatica, Alessandra Casini e Fabrizio Santini per il Parco delle colline metallifere, Daniele Rappuoli per il Parco museo minerario di Abbadia San Salvatore, Massimo Sabatini presidente della cooperativa terre di Maremma, la dirigente scolastica del Fossombroni Francesca Dini. L’attività progettuale ha coinvolto gli studenti della classe 5^ a indirizzo turismo, invitati a una riflessione sui concetti di paesaggio, conservazione, valorizzazione e accessibilità dei siti minerari e di tutta l’area annessa, in una prospettiva di sviluppo turistico sempre più improntato all’esperienza, associata alla conoscenza della storia e delle produzioni locali. Il progetto è stato anche l’occasione per espandere l’osservazione e parlare quindi di: impresa, profitto, lavoro, produttività, sicurezza sul lavoro, immigrazione, integrazione, in un percorso che parte da metà ‘800 fino alla tragedia del pozzo Camorra di Ribolla del 1954. Un modo di leggere la storia locale per comprendere meglio anche i movimenti sociali nazionali, in una dimensione di comparazione nello spazio e nel tempo. Agli incontri in classe sono seguite visite presso le aree minerarie. Studenti e docenti sono stati accompagnati nella visita del parco delle Colline Metallifere, nei siti di Gavorrano, Ravi Marchi e Niccioleta con il suo centro documentale, dalla direttrice Alessandra Casini e da Fabrizio Santini.

Il gruppo di progetto si è spostato poi nell’area amiatina dove ha visitato, grazie al direttore Daniele Rappuoli, il Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore, accompagnati da Massimo Sabatini che ha illustrato agli studenti il progetto di recupero e valorizzazione di tutta l’area, che ha avuto in passato una posizione dominante a livello nazionale ed internazionale nella produzione del mercurio. Margherita Cavicchioli, Amina Emini, Federica Giorgi, Giusy Orlando, Matilde Sampieri, Jleina Schiattarella, Claudia Shehi, Klara Spaho, Victor Carlos Trenti, Angelica Turbanti, Ayse Ure e Linda Zambernardi, sono i protagonisti di questa attività ai quali va il plauso e l’apprezzamento dei docenti che hanno seguito il loro percorso, come Patrizia Punzi, Claudia Sfrecola e Alessio Brizzi, oltre a quello della dirigente scolastica Francesca Dini.