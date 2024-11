Il mondo del pugilato piange Orlando Di Monaco

Grosseto: Orlando Di Monaco ha lottato tantissimo, mesi di sofferenza tra gli ospedali di Siena e Montevarchi. Nel marzo scorso aveva avuto un brutto incidente stradale, le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. Era stato per moltissimi anni il prezioso collaboratore della boxe Rosanna Conti Cavini, aveva allestito palazzetti e piazze di tutta Italia per gli eventi di boxe assieme al padre Tonino e a Fabrizio Corsini. Umberto Cavini, oltre che nel suo team pugilistico, l’aveva fatto trasferire a Grosseto dove lavorava come guardia giurata. In un post di Facebook così lo saluta il presidente della Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” Fabrizio Corsini: «Ciao fratellone, abbiamo girato l’Italia, quanti ring montati e smontati, quante nottate dentro quel furgone ma soprattutto quante risate. Mi mancherai, ci mancherai».

Per chi vorrà salutarlo, Orlando sarà nella casa funeraria Rocchi in via dell’Olocausto a Grosseto, per poi far ritorno a casa sua a Capua.

Rosanna, Monia, Fabrizio, Desireé e Patrizia si uniscono al grande dolore per la prematura scomparsa che ha colpito la moglie Laura, le figlie Anna e Sara, i genitori Tonino, Rosetta e i fratelli Lello e Pasquale assieme ai parenti tutti.