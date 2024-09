Il mio primo Palio da sindaca, Castel del Piano ha vissuto tre giorni di festa straordinari

Palio di Castel del Piano 8 Settembre 2024 vince la contrada Borgo con Andrea Sanna che ha montato Benito Baio seconda contrada Monumento, terza Storte, quarta Poggio.



Un Palio veloce e sicuro, durata minuti 1:24. Primo giro: 21.37 secondi Secondo: 19.56 - Terzo: 21.23.

Castel del Piano: “Un grande Palio. - commenta Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano - Lo ha vinto il cavallo più forte e un fantino molto abile. Lo ha vinto Castel del Piano che in questi magnifici tre giorni ha saputo accogliere tanta gente e farsi conoscere nel suo lato migliore. Lo ha vinto anche la nostra nuova pista che ha dimostrato un'ottima tenuta che ha favorito velocità, lo hanno vinto anche i materassi collocati nei punti strategici del percorso.

Lo sforzo organizzativo è enorme, i dettagli da curare sono tantissimi e senza l'appassionata collaborazione di tutti i cittadini dei consiglieri e assessori, delle contrade, degli operai e del personale del Comune, delle imprese locali, non sarebbe stato possibile raggiungere i risultati ottenuti.

Lo hanno capito tutti e per primi i proprietari dei cavalli che hanno proposto i loro migliori animali (ben 17 per il Palio e 9 per il Memorial). Grazie, grazie a tutti. È stato il mio primo Palio da sindaca e la gioia è grandissima.”