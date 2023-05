La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno presenta il ciclo di webinar

Grosseto: Fornire a imprese e professionisti una serie di indicazioni e di strumenti operativi di facile interpretazione per lavorare alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili. Questo è l’obiettivo del ciclo di webinar “Il Giugno delle CER – Comunità Energetiche Rinnovabili: Istruzioni per l'Uso”, l’iniziativa organizzata dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno con il supporto del sistema camerale regionale, Università di Pisa e DINTEC.



Quattro webinar informativi in programma tutti i giovedì del mese di giugno dalle ore 16:00 alle 18:00, a partire dal primo appuntamento dell’8 giugno. Il ciclo di quattro incontri online, curato da esperti dell’Università di Pisa e di DINTEC - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica, si propone di analizzare e illustrare i principali aspetti normativi, operativi ed economici delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Negli ultimi mesi l’attenzione sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, un modello comunitario innovativo di produzione e consumo di energia elettrica che genera benefici ambientali, sociali ed economici, è molto aumentata tra imprese, professionisti ed enti locali. Tuttavia, ancora sono molte le incertezze normative e operative per tutti i soggetti che vogliono avviare un progetto di CER.

I webinar offriranno una cassetta degli attrezzi completa a tutti i soggetti interessati, fornendo un'analisi approfondita di tutti gli aspetti operativi da tenere in considerazione per avviare o partecipare in modo consapevole alla costituzione di una CER. Dall’individuazione della forma giuridica più corretta alla definizione della contrattualistica tra gli aderenti, dall’analisi di fattibilità economico-finanziaria del progetto alla configurazione degli impianti energetici per ottimizzare autoconsumo e incentivi economici: questi saranno i principali temi affrontati nel corso del ciclo di webinar.

Di seguito il calendario completo degli incontri:

· Giovedì 8 Giugno ore 16:00

La Scelta del Soggetto Giuridico: Aspetti Amministrativi e Fiscali

· Giovedì 15 Giugno ore 16:00

Fattibilità Economica, Analisi Finanziaria e Business Plan

· Giovedì 22 Giugno ore 16:00

Modalità di Gestione, Contrattualistica e Ripartizione degli Incentivi

· Giovedì 29 Giugno ore 16:00

Configurazioni, Aspetti Energetici e Ottimizzazione dei Consumi

I webinar si svolgeranno online su piattaforma Zoom, per partecipare è necessario registrarsi al link disponibile sulla home page del sito camerale.

L’iniziativa si inserisce all’interno del Progetto Transizione Energetica 2023, il progetto promosso dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno in collaborazione con il sistema camerale regionale, finalizzato ad aumentare la consapevolezza di imprese e stakeholder negli ambiti della transizione ecologica, dell'efficientamento energetico e dello sviluppo di modelli innovativi di produzione e consumo dell'energia come quello delle Comunità Energetiche Rinnovabili.