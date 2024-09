"Il giovane Fausto": presentazione del libro di Francesco Ruggieri alla libreria QB

Grosseto: Riprendono dopo la pausa estiva le presentazioni di libri alla libreria QB di Grosseto in piazza Pacciardi. Domani, mercoledì 4 settembre alle 18.30, presentazione de “Il giovane Fausto” di Francesco Ruggieri, edito da Effigi, che sarà presente insieme all’attore Filippo Bonifazi e all’editore Mario Papalini.



Nel libro, Fausto Martini è una giovane promessa del ciclismo italiano, un futuro campione il cui destino splendente sembra scritto nel nome stesso che porta. Ma proprio come successe a Fausto Coppi, la sorte gli rema contro. Un gravissimo incidente rischia di mettere troppo presto la parola fine alla sua carriera. Per fortuna la squadra dove corre, la leggendaria Bianchi, gli darà le migliori cure possibili, sia nella riabilitazione fisica (…si innamorerà senza fortuna di Marta, una giovane fisioterapista dagli occhi verdi come l’Oceano), sia in quella psicologica. Fausto, con una determinazione straordinaria, si dimenerà tra rinascita e sconforto, supportato dalla dolce Claudia, da amici sinceri e dal compagno di squadra Giulio Contelli, che sarà per lui un vero e proprio fratello.

Ma il ciclismo è metafora della vita, ci sono salite e discese e pericoli di caduta sempre in agguato dietro l’angolo. Riuscirà Fausto Martini a pedalare tra le avversità e coronare il suo grande sogno di vincere il Tour de France?