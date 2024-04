Il Giardino d'arte contemporanea Viaggio di Ritorno ri—apre al pubblico

Castiglione della Pescaia: Dopo il successo della mostra The Garbage Revolution, che si è tenuta da marzo ad aprile all'interno dello storico Palazzo Medici Riccardi di Firenze, registrando oltre 30 mila presenze, il bio—architetto e artista Rodolfo Lacquaniti torna in Maremma per inaugurare la nuova stagione di visite al suo Giardino d'arte contemporanea Viaggio di Ritorno a Buriano nel Comune di Castiglione della Pescaia.



L'apertura si terrà sabato 20 aprile alle 15 con un appuntamento speciale: una visita gratuita, della durata di due ore, guidata dall'artista, che accompagnerà i “Viaggiatori” alla scoperta del parco di maxi—installazioni, sculture e opere d'arte a cielo aperto, create a partire dal recupero, il riciclo e l'assemblaggio di scarti e rifiuti del sistema produttivo e industriale.

Con il Viaggio di Ritorno, Rodolfo Lacquaniti ha dato vita ormai più di vent'anni fa a un luogo che sembra muoversi in direzione opposta a quella del mondo moderno e della società consumista, un luogo dove ogni oggetto rinnegato nella funzione e nella sua stessa esistenza trova una ri—nascita, acquista dignità e si veste di nuova bellezza.

È così, grazie alla visione e al sentimento ecologista dell'artista, che tubi delle serre, vetri di fonderia, tondini di ferro e di acciaio, cerchioni delle ruote di trattori, reti da pesca si trasformano in opere d'arte di valore universale, in animali fantastici, in storie dai contorni misteriosi e affascinanti, che oggi abitano il vasto Giardino alberato di Buriano.

Ogni anno, da aprile a novembre, il parco ospita migliaia di visitatori italiani e stranieri.

Per partecipare alla visita guidata gratuita di sabato 20 aprile alle 15 non è necessaria la prenotazione.

È obbligatoria la prenotazione su www.viaggiodiritorno.it per partecipare alle visite guidate successive di aprile.

Queste le date: