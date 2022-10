“Il fuorigioco mi sta antipatico” - Torneo di calcio camminato Luciano Bianciardi

Grosseto: “Il fuorigioco mi sta antipatico, come tutte le regole che limitano la libertà di movimento e di parcheggio”. Trae ispirazione da questa celebre affermazione di Luciano Bianciardi il titolo del primo torneo di calcio camminato che si svolgerà a Grosseto sabato 29 ottobre a partire dalle ore 15 nei campi di calcio Uisp in viale Europa. L’iniziativa è promossa dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario della nascita di Bianciardi, in collaborazione con la Fondazione Luciano Bianciardi e il Comitato di Grosseto della Uisp. Per informazioni e iscrizioni, telefonare al numero 333.3385575 (Sergio Perugini, presidente Uisp).



Il calcio camminato – non si può correre, né avere contrasti – è una recente pratica non agonistica, inclusiva, con positivi effetti sulla salute. Studi medici hanno dimostrato che “il walking football offre una moltitudine di benefici per la salute delle persone che lo praticano quali la riduzione e il rischio di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e ictus” e, per la sua inclusività, “offre molti vantaggi psicologici per la salute mentale, ottenendo alti livelli di serenità personale e soddisfazione”. Il calcio camminato si rivela anche molto "bianciardiano" in quanto riassume due passioni del nostro scrittore, il calcio e il passeggio; inoltre nel calcio camminato non c'è il fuorigioco che, dalle pagine del “Guerin Sportivo”, sappiamo gli stesse antipatico.

Al torneo “Luciano Bianciardi” parteciperanno squadre composte ognuna da 5 giocatori: tutti indosseranno una maglia con il logo del Comitato Nazionale del Centenario. Ci saranno due gironi con partite di circa 20 minuti e le migliori giocheranno le semifinali e poi la finale. In premio libri di Luciano Bianciardi per tutti i partecipanti, grazie alla collaborazione di Luciana Bianciardi e della Fondazione. L’evento potrà essere seguito gratuitamente dagli spalti di tribune che saranno allestite per l’occasione.