Il Follonica si è aggiudicato il 1° Torneo Veterani Città di Grosseto di hockey

Follonica: Il Follonica si è aggiudicato il 1° Torneo Veterani Città di Grosseto che si è disputato nello scorso fine settimana sulla pista Mario Parri nel centro sportivo di via Mercurio. A darsi battaglia sono state cinque formazioni di vecchie glorie dell’hockey pista, che hanno messo in piedi una serie di partite divertenti. La formazione del golfo l’ha spuntata per aver vinto i quattro incontri disputati. Franco Polverini e compagni hanno messo complessivamente a segno 32 reti, subendone appena quattro. Un dominio, insomma. Decisivo per l’aggiudicazione del primo il successo degli azzurri nel derby maremmano per 6-1. Seconda la società organizzatrice, con tre vittorie. L’obiettivo, quello di divertirsi, è stato invcece centrato da tutte le partecipanti

Le formazioni del derby

Follonica: Polverini, Migliorini, Tozzini, Tisato, Nerozzi, Bichisecchi e Righini.

Circolo Pattinatori Grosseto: Massimo Mariotti, Antonio Marinoni, Bennati, Ghirlandini, Bruzzi, Saletti, Mattia Marinoni.

I risultati del 1° Torneo Veterani Città di Grosseto: Follonica-Prato 8-2, Grosseto-Viareggio 5-2, Triestina-Prato 3-10, Follonica-Viareggio 7-0, Grosseto-Triestina 13-2, Triestina-Viareggio 3-4, Grosseto-Prato 6-1, Triestina-Follonica 1-11, Prato-Viareggio 5-1, Grosseto-Follonica 1-6.